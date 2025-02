Família não sabia de cirurgias feitas por mulher que morreu em Salvador

Caso aconteceu nesta terça, na Clinday - Foto: José Simões/Ag A TARDE

A irmã de Verusca Rendall de Carvalho, que faleceu na madrugada de terça-feira, 18, após realizar cirurgias plásticas em uma clínica no bairro de Ondina, em Salvador, revelou que ela não informou a nenhum familiar, exceto ao marido, sobre os procedimentos que faria.

"Só o marido dela sabia que ela faria as três cirurgias de vez. Ela não quis contar porque sabia que o resto da família não iria aprovar. Então a gente não tá culpando o médico, porque isso tem que ser investigado, mas vemos de cara que não era para ter sido realizado. Cabe ao médico dizer ao paciente o que pode e o que não pode ser feito".

Ainda segundo familiares de Veruska, não havia médicos com ela para acompanhar o pós-operatório. Contudo, o Delegado Nilton Borba, titular da 7ª Delegacia Territorial (DT), afirmou que havia equipe médica cuidando da paciente.

“Tinham médicos dormindo ao lado do quarto dela, que tomou todas as providências iniciais referente a ressuscitação. Todas as pessoas que tiveram alguma participação nesse episódio vão ser ouvidas. Nós vamos marcar ainda as oitivas e todas as pessoas que tiveram qualquer participação vão ser ouvidas”. Sobre a causa da morte, o delegado destacou que só poderá dar detalhes após a necropsia.

Verusca Rendall de Carvalho morreu nesta terça-feira, 18, após realizar cirurgias plásticas em uma clínica localizada na Avenida Milton Santos, no bairro de Ondina, em Salvador. Segundo informações iniciais, o procedimento foi realizado entre às 9h e meia-noite de segunda-feira, 17. Durante a madrugada, ocorreram complicações e Verusca não resistiu.

De acordo com familiares, Verusca realizou procedimentos no abdômen, seios e glúteos. Ela teve complicações e sofreu uma parada cardíaca durante a madrugada.