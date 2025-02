Blogueiro é sequestrado por criminosos durante festa paredão em Salvador

Influenciador acumula mais de 50 mil seguidores no Instagram - Foto: Reprodução / Instagram @fp.breno

O blogueiro Alisson Breno, conhecido como 'FP Bren', foi sequestrado enquanto estava em uma festa de paredão no Alto do Coqueirinho, em Salvador, neste domingo, 16. Ele foi libertado e a informação foi confirmada no perfil do influencer nesta segunda-feira, 17.

Por volta das 12h foi divulgado que FP Bren já estava em casa e passava bem. Em stories anteriores, havia mensagens afirmando que a mãe estava desesperada sem notícias de Breno. Até o momento, não há informação sobre a motivação do sequestro.

| Foto: Reprodução / Instagram @fp.breno

Quem é FP Breno?

Com mais de 50 mil seguidores, Breno costuma postar luxos como, bebidas, passeio de helicópteros, jet ski e viagens. Essas publicações voltadas para ostentação podem ter chamado a atenção dos meliantes. Breno ainda não se pronunciou sobre o sequestro.

O Portal MASSA! entrou em contato com a Polícia Militar para saber se equipes foram acionadas para solucionar alguma ocorrência no paredão, mas até o fechamento da matéria, não houve resposta.