Funcionária da C&A será indenizada após ser chamada de “Gordinha de Ondina”

Monumento Meninas do Brasil, conhecido popularmente como 'Gordinhas de Ondina' - Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Uma funcionária da C&A Modas será indenizada após ser chamada de gorda pelo gerente da loja e ser referida como 'Gordinha de Ondina'. A indenização será no valor de um salário da trabalhadora. A 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) manteve a decisão da 31ª Vara do Trabalho de Salvador. Ainda cabe recurso.

Conforme o TRT-BA, a funcionária alegou que o gerente da loja referia a ela e a outras duas colegas como “Gordinhas de Ondina”, em alusão ao monumento Meninas do Brasil, da artista plástica Eliana Kértsz. A obra, localizada no bairro de Ondina, em Salvador. O monunento retrata três esculturas de mulheres gordas: uma indígena, uma negra e uma europeia.

A funcionária da C&A afirmou que tinha boa relação com os colegas de trabalho, exceto com o gerente, que a chamava de gorda e dizia que ela não era promovida por causa do seu corpo. Além disso, o gerente fazia comentários sobre a alimentação da operadora de vendas, mencionando que ela comia coxinhas. Testemunhas confirmaram as ofensas.

Para a juíza responsável pelo caso, ficou comprovado que a funcionária foi alvo de tratamento humilhante. Por isso, determinou a indenização no valor de um salário da trabalhadora.

A operadora de vendas recorreu, pedindo um valor maior, argumentando que o gerente a ofendia por seu biotipo e hábitos alimentares. No entanto, o relator do caso, desembargador Valtércio de Oliveira, manteve a decisão. Para ele, o comportamento do gerente demonstrava um "leve desprezo pela funcionária" durante os seis meses em que foi seu chefe, e a indenização fixada atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.