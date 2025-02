Homem morre após cair de cachoeira ao tentar fazer foto na Bahia

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem identificado como Jeremias Almeida Santos, de 33 anos, morreu após cair do topo da Cachoeira Véu de Noiva, próximo a cidade de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste da Bahia, neste domingo, 16. A queda é de cerca de 80 metros de altura.

Segundo testemunhas, a vítima estava acompanhada de amigos e se desequilibrou após se aproximar da ponta da cachoeira para tentar tirar uma foto.

Acidente aconteceu neste domingo, 16 | Foto: Reprodução | Redes Sociais

De acordo com g1, corpo da vítima foi removido do local por bombeiros militares e voluntários, que fizeram buscas no local para localizar a vítima. O lugar é de difícil acesso, o que dificultou a operação.

A vítima foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Não há detalhes ainda sobre velório e sepultamento