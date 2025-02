Incêndio atinge fábrica de colchões em Santo Antônio de Jesus

Fábrica está localizada na margem da BA-046 - Foto: Reprodução / Blog do Valente

Uma fábrica de colchões localizada na margem da BA-046 em Santo Antônio de Jesus, município do Recôncavo baiano, pegou fogo no sábado, 15.

De acordo com o Blog do Valente, foram relatadas explosões e uma fumaça escura vindo do galpão.

Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, populares tentaram apagar o fogo com extintores de incêndio. Não informações sobre feridos.