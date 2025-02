Panela pega fogo e causa incêndio em casa no interior da Bahia

Casa foi destruída pelo foto em Valente - Foto: Divulgação / Guardiões da Vida

Uma casa foi incendiada no Centro de Valente, município da região sisaleira, na noite de sexta-feira, 14. De acordo com informações do site Calila Notícias, o incêndio foi originado após um idoso que mora no imóvel ter esquecido uma panela no fogo. As chamas também atingiram o botijão de gás e causaram o derretimento da mangueira.

Ainda segundo o site, ao perceberem o fogo, populares conseguiram entrar na residência, e resgatar o homem, que já estava dormindo. Integrantes dos Bombeiros Civis e Socorristas Guardiões da Vida sinalizaram o local, protegendo a população, enquanto outra parte da corporação controlava o incêndio.

A prefeitura de Valente disponibilizou um carro pipa que auxiliou para o controle das chamas. Ninguém ficou ferido.