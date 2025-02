Motociclista morre após batida com carro no extremo sul da Bahia

O motorista do outro veículo foi preso por dirigir embriagado - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um motociclista identificado como Wellinton Félix Leite Xavier, de 43 anos, morreu após uma batida com um carro na noite de sexta-feira, 14, na cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. De cordo com a Polícia Civil, o motorista do outro veículo foi preso por dirigir embriagado.

Segundo informações do g1, os moradores tentaram agredir o motorista, que não teve a identidade revelada.O homem foi resgatado por policiais militares e levado para a 1ª Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro.

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente.