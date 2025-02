Prefeito de município de Sergipe sofre acidente na Bahia

Acidente ocorreu na BR-101, próximo a Esplanada - Foto: Reprodução/G1

O prefeito de Muribeca (SE), Mário de Sandra, se envolveu em um acidente na BR-101, próximo a Esplanada, na Bahia, na tarde desta sexta-feira, 14. Duas crianças que estavam no outro veículo morreram, e dois adultos ficaram feridos.

Segundo a equipe do prefeito, ele viajou para participar do Encontro Nacional de Prefeitos, juntamente com o motorista e assessores. No retorno para casa, ao passar pela Bahia, o veículo em que estava colidiu com outro que teria atravessado a pista.

Em nota, Mário de Sandra informou que todos os ocupantes do veículo passam bem e que estão colaborando com as autoridades para esclarecer o ocorrido.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência, enquanto o Samu confirmou os óbitos e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado.