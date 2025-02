Encarregado de obra morre após sofrer descarga elétrica na Bahia

Trabalhador tentou fazer uma ligação direta em uma betoneira - Foto: Marlon Ferraz/Blog do Braga

Um encarregado de obra identificado como Leandro Cunha dos Santos, de 38 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava, na sexta-feira, 14. O caso aconteceu por volta das 14h, no condomínio Ouro Preto, localizado no bairro Cidade Universitária, em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia.

De acordo com testemunhas, a descarga elétrica aconteceu quando Leandro tentou fazer uma ligação direta em uma betoneira. O chão estava molhado no momento do acidente. As informações são do g1 BA.

Equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), e Polícia Civil estiveram no local. O corpo do encarregado de obra foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Barreiras para a realização da perícia.