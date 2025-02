Casal do tráfico: dupla é presa com drogas em condomínio na Bahia

Os militares encontraram maconha, cocaína e crack - Foto: Divulgação/Polícia Civil da Bahia

Um casal foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 13, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas em um condomínio no bairro Parque Ipê, em Feira de Santana, na Bahia. A dupla foi flagrada após a polícia ser acionada para uma ocorrência de violência doméstica.

De acordo com a Polícia Militar, eles foram acionados por vizinhos que ouviram uma mulher sendo agredida e pedindo socorro. No local, a vítima foi encontrada pelos policiais com dois homens na varanda da casa. Um deles conseguiu fugir com uma porção de maconha.

Os militares encontraram maconha, cocaína, crack, balança de precisão, embalagens plásticas e a quantia de R$22 com os suspeitos.

O casal, assim como todo material apreendido, foi apresentado na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Feira de Santana. Os dois estão à disposição da Justiça.