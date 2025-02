Homem é preso por tentar invadir sede da Embasa em busca da ex-mulher

Ex-companheira é funcionária da unidade - Foto: Reprodução/Google Maps

Um homem foi preso após tentar invadir a sede da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) localizada em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Ele utilizou uma faca para entrar no local e pretendia se aproximar da ex-companheira, que é funcionária da unidade e possuia uma medida protetiva contra ele.

Apesar da tentativa, o suspeito não conseguiu chegar perto da ex. Ela se casou recentemente e está de licença. As informações são do g1.

O homem foi detido por dois seguranças na portaria do prédio, na Av. Siqueira Campos, e encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), onde responderá por descumprimento da medida protetiva.