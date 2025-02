Mulher é presa em flagrante roubando com ajuda do filho de 12 anos

Crime aconteceu no município de Mundo Novo, no interior da Bahia - Foto: Divulgação/PCBA

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante, na quarta-feira, 12, durante uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar, por furto qualificado e corrupção de menores. A suspeita foi flagrada roubando uma residência com ajuda do próprio filho de 12 anos, no município de Mundo Novo, no interior da Bahia.

Durante a abordagem, foram recuperados diversos objetos, incluindo um iPhone, um celular, videogame, air fryer, cafeteira, roupas infantis, sapatos, material escolar e materiais de construção.

Segundo a dona da casa, a suspeita escalou o muro do local e entrou pela janela do banheiro. Este foi o terceiro furto cometido pela mulher no mesmo imóvel. Em diligências realizadas na casa da mulher, a polícia encontrou outros itens furtados, relacionados a um roubo ocorrido na segunda, 10.

Após o flagrante, os filhos menores da suspeita foram entregues à guarda do pai. A mulher, que realizou os exames legais, permanece à disposição da Justiça.