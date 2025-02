Motociclista morre em grave acidente com ambulância na BR-324

Acidentes foram registrados na manhã desta sexta-feira na BR-324 - Foto: Reprodução

Um grave acidente envolvendo uma moto e uma ambulância no km 594 da BR-324, sentido Salvador, causou a morte do piloto, além de deixar um forte congestionamento na via.

O Portal A TARDE apurou que o motociclista foi arremessado após a colisão com a ambulância. Ainda não há informações de outros feridos.

De acordo com a Via Bahia, concessionária que administra a rodovia, houve um outro engavetamento envolvendo quatro veículos de grande porte com vítimas presas às ferragens e um engarrafamento de 12km. Ainda segundo a Via Bahia, a faixa da esquerda está interditada para a limpeza.