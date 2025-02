Diretor de escola é afastado após denúncias de importunação sexual

Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológico (CIEBTEC) - Foto: Reprodução | TV Santa Cruz

O diretor do Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológico (CIEBTEC), foi afastado do cargo após denúncias de importunação sexual, assédio moral e racismo, na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. Ele foi exonerado do cargo, segundo medida publica no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, 15.

A Secretaria de Educação do Estado (SEC) tinha informado que Denelísio Nobre estava afastado por motivos de saúde. Não há informações sobre o motivo da exoneração.

Na sexta, 14, estudantes protestaram na porta do CIEBTEC. Além de jovens matriculados na unidade, ex-alunos também participaram do ato.

Após a manifestação, o grupo foi recebido por equipes da Secretaria da Educação do Estado que estavam na cidade. Segundo os estudantes, foi dito na reunião que as providências necessárias da pasta estão sendo adotadas.

Em nota, a Secretaria reforçou que está em curso um processo de apuração das denúncias, que serão tratadas com toda celeridade que o caso pede.

A investigação, que é feita pela Delegacia de Itabuna, corre em segredo de Justiaça.