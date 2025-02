Trio de Margareth Menezes terá atração internacional; saiba quem

Ministra Margareth Menezes - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

De volta em 2025, o Trio da Cultura, da ministra Margareth Menezes, vai contar com duas atrações de peso. Além da paraense Fafá de Belém, a artista vai trazer uma atração internacional: a cantora angolana Pongo.

A novidade foi anunciada nesta sexta-feira, 14. O Trio da Cultura estreou no ano passado, com as presenças de Gilberto Gil e Chico César, em um dos momentos mais emblemáticos da folia baiana.

Neste ano, o trio de Margareth vai desfilar no sábado, 1º, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). "Estarei no carnaval esse ano também comemorando esses 40 anos da Axé Music, que eu tenho uma colaboração e não poderia ficar de fora de também fazer a minha parte", comentou.

A paraense convidada para o Trio da Cultura comemorou o convite: “Há 50 anos comecei a minha carreira profissional no teatro Vila Velha, em Salvador. Eu vi o primeiro Carnaval da Bahia, no Bloco do Jacu. Ser convidada e recebida o Margareth Menezes no Carnaval de Salvador, no seu trio elétrico, é de uma felicidade imensa. Voltar essa terra no Carnaval, as lembranças da festa e esses 50 anos de carreira que começaram nas ruas de Salvador".

Questionada se pensa em levar a ideia desse trio para outras regiões do país ou mesmo fazer uma turnê com essa ideia, a ministra declarou que "agora está pensando", mas que "está sem tempo" para conseguir colocar para frente a ideia.

Quem é a cantora Pongo?

Engracia Domingos da Silva, mais conhecida pelo seu nome artístico de Pongo (anteriormente, Pongolove), é angolana. Radicada em Portugal desde o início dos anos 2000, após deixar Angola pouco antes da guerra civil, ela conquistou reconhecimento internacional ao celebrar o kuduro, ritmo vibrante e enraizado na cultura de seu país.

Ex-integrante da banda portuguesa Buraka Som Sistema, Pongo reúne, em sua carreira solo, uma mistura de pop, eletrônica e referências de sonoridades africanas.

Durante sua passagem por Paris, Pongo foi aclamada pela imprensa francesa como a "diva guerreira do kuduro", enquanto jornais suíços a coroaram "rainha" do gênero. No entanto, ela prefere se enxergar de outra forma: como uma verdadeira embaixadora desse movimento cultural.

“Eu venho curtindo a música dessa jovem cantora”, revelou Margareth.

Confira a agenda de Margareth Menezes no Carnaval:

27/02 - Bloco Mascarados - Margareth homenageada. Bloco liderado por Tatau

28/02 - Camarote Baiano

01/03 - Trio da Cultura - Margareth Menezes, Fafá de Belém e Pongo

04/03 - Carnaval em Fortaleza