Carnaval terá mais de três mil plantões extras em hospitais

Carnaval de Salvador - Foto: Uendel Galter | Ag A Tarde

O Governo do Estado reforçará o atendimento e a vigilância durante o Carnaval, com mais de três mil plantões extras em hospitais de Salvador e do interior. O anúncio foi feito pelo subsecretário da Saúde, Paulo Barbosa, nesta sexta-feira, 14, durante a apresentação, pelo governador Jerônimo Rodrigues, das ações para a folia, no Cineteatro 2 de Julho, na Federação.

As unidades de emergência dos hospitais estaduais, como o Hospital Geral do Estado (HGE), Hospital Roberto Santos e Hospital do Subúrbio, estarão em prontidão para atender ocorrências. Além disso, a Sesab ampliará o suporte com unidades móveis de saúde nos circuitos e intensificará campanhas educativas sobre infecções sexualmente transmissíveis e arboviroses.

O monitoramento das ocorrências será feito em tempo real, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. “Trabalhamos de forma integrada para atualizar os dados em tempo real durante todo o Carnaval”, informou o subsecretário.

O projeto “Fique Sabendo” oferecerá testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites virais, com início imediato do tratamento para sífilis. “Quem testar positivo já tem o tratamento garantido no posto de saúde”, concluiu Barbosa.