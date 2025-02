Garoto de 13 anos é apreendido após esfaquear outro de 15 na Bahia

O ataque ocorreu na rua Castelo Branco, no bairro Mansão da Paz - Foto: Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um adolescente de 13 anos foi apreendido suspeito de esfaquear um garoto de 15 anos em Conceição do Coité, na Bahia, na noite de sexta-feira, 14. O ataque ocorreu na rua Castelo Branco, no bairro Mansão da Paz, após um desentendimento que teria começado na escola.

A vítima foi atingida três vezes no tórax e socorrida ao Hospital Português, sendo posteriormente transferida para o Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana. Seu estado de saúde é estável.

A Polícia Militar foi acionada após a entrada do adolescente ferido na unidade hospitalar. O suspeito foi localizado no local do crime e levado à Delegacia Territorial de Serrinha, acompanhado da mãe.

De acordo com a delegada Edileuza Ramos, os dois adolescentes eram amigos, mas haviam se afastado. O suspeito contou que aguardava um amigo por volta das 18h quando a vítima passou e o provocou. Irritado, ele foi até casa, pegou uma faca e retornou ao local, onde golpeou o adolescente. Durante o depoimento, ele chorou e demonstrou arrependimento. As informações são do g1 Bahia.

O caso será encaminhado para a Delegacia de Conceição do Coité. A faca usada no crime ainda não foi encontrada.