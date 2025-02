Ao lado de prefeitos, Jerônimo autoriza construção de maternidade em Amargosa

A nova maternidade será equipada com unidades funcionais essenciais - Foto: Divulgação/Ascom

Ao lado de 18 prefeitos do Vale do Jiquiriçá, o governador Jerônimo Rodrigues autorizou neste sábado, 15, o início do processo licitatório para a construção da Maternidade Vale do Jiquiriçá, no município de Amargosa, na Bahia. A iniciativa faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A agenda teve investimento superior a R$ 77 milhões.

O governador destacou a importância dessas iniciativas para o fortalecimento de Amargosa. “Entregas na área do rural, equipamentos para a gente fortalecer o atendimento da atenção básica e o grande anúncio do dia foi autorizar a licitação para a maternidade. Não é uma maternidade de Amargosa. É regional. Aqui já é dinheiro da reconstrução de nosso país. E, aqui, com dinheiro do Governo do Estado, garantir que um programa como nós lançamos na semana passada, R$ 2 bilhões para fortalecer a atenção básica em nosso estado”, indicou o governador.

O secretário estadual de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, destaca a importância da parceria entre os governos do Estado e Federal, que tem promovido grandes ações para o povo baiano. “Estamos de mãos dadas com o Governo Federal, e a parceria entre o governador Jerônimo e o presidente Lula tem nos permitido trazer grandes investimentos para a Bahia, seja por meio do Novo PAC ou de outros grandes programas que levam benefícios diretamente para o nosso povo”, frisou o titular da Serin.

A nova maternidade será equipada com unidades funcionais essenciais, incluindo ambulatório, urgência obstétrica, centro cirúrgico, centro de parto normal e banco de leite humano, entre outras instalações. Serão 117 leitos, incluindo 35 de cuidados intensivos e semi-intensivos materno e neonatal, oferecendo maior suporte à população do Vale do Jiquiriçá.

O aporte é estimado em R$ 76,2 milhões, sendo R$ 56 milhões do Governo Federal e R$ 26,2 do tesouro estadual. A iniciativa integra o programa “ Mãe Bahia, o futuro da gente”, que visa reduzir a mortalidade materna e infantil e ampliar o acesso a um parto mais humanizado.

A obra da maternidade será executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), através de uma parceria entre o Ministério da Saúde (MS) e a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).