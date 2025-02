Vídeo: incêndio atinge área de mata em condomínio de Camaçari

Chamas alcançaram entre 15 e 20 metros de altura - Foto: Reprodução/Redes sociais

Um incêndio de grandes proporções foi registrado em uma área de mata no condomínio Busca Vida, localizado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na noite deste sábado, 15.

De acordo com informações de moradores e funcionários de um hospital próximo, as chamas alcançaram entre 15 e 20 metros de altura, se espalhando rapidamente pela vegetação densa, composta por palmeiras e outras espécies, o que agravou ainda mais a situação.

Em comunicado enviado aos moradores, a administração do condomínio informou que, por volta das 22h08, foram detectados dois focos de incêndio.

Para combater as chamas, um caminhão do Corpo de Bombeiros foi acionado ao local. Além disso, a equipe de segurança do condomínio permanece em alerta e pronta para acionar os bombeiros, com o apoio do Centro Integrado de Comunicação (CICOM), caso seja necessário.

O 10º Batalhão de Bombeiros informou à administração do condomínio que suas equipes estão realizando inspeções periódicas e monitorando continuamente a situação, incluindo outro incêndio registrado na região de Jauá, também em Camaçari.

