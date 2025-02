Catador é assassinado a golpes de machado no interior da Bahia

Corpo removido pela Polícia Técnica e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jequié. - Foto: Reprodução

O catador de material reciclável Cícero Bispo de Oliveira, de 41 anos, foi morto a golpes de machado na noite deste sábado, 15, em uma via pública do distrito Stela – Entroncamento de Jaguaquara.

De acordo com informações do Blog do Marcos Frahm, a vítima teria entrado em discussão com o suspeito do crime, que lhe desferiu os golpes. Cícero não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local, tendo o corpo removido pela Polícia Técnica e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jequié.

Horas depois do homicídio, o principal suspeito foi preso em ação conjunta das polícias Civil e Militar e apresentado na Delegacia Territorial de Jaguaquara para adoção das medidas cabíveis.