Incêndio atinge supermercado em Praia do Forte; veja vídeo

Incêndio atinge supermercado em Praia do Forte - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um incêndio de grandes proporções atingiu um supermercado em Praia do Forte, no distrito de Mata de São João, na Bahia, na tarde deste domingo, 16. De acordo com informações iniciais, as chamas começaram no escritório do estabelecimento.

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, uma testemunha afirma que o supermercado em chamas é o Mix Oliveira. Também é possível ouvir um rapaz dizendo que o fogo já havia atingido uma pousada ao lado do supermercado.

Até o momento, não há informações sobre vítimas. O Portal MASSA! entrou em contato com o Corpo de Bombeiros da Bahia para obter mais detalhes sobre o caso, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

Veja vídeo: