Carros capotam e deixam três feridos no Centro de Salvador; veja vídeo

Carros capotam na Rua Carlos Gomes - Foto: Reprodução/TV Aratu

Um grave acidente na Rua Carlos Gomes, no Centro de Salvador, na manhã deste domingo, 16, resultou no capotamento de dois carros, que ainda colidiram com um poste. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), três pessoas ficaram feridas.

Uma das vítimas ficou presa nas ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Após o resgate, ela foi encaminhada para uma unidade hospitalar por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Imagens registradas no local mostram viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Transalvador atuando na ocorrência. O trânsito na região ficou comprometido por algumas horas, sendo liberado por volta das 12h.

As circunstâncias do capotamento ainda não foram esclarecidas. Os veículos envolvidos foram removidos para o pátio da Transalvador, onde passarão por perícia para investigação das causas do acidente.

Veja vídeo: