Jovem morta a facadas em Salvador vivia relacionamento abusivo

Namorado da vítima é o principal suspeito do crime - Foto: Reprodução/Redes Sociais | Arte g1

A jovem Ilana Ferreira do Nascimento, de 19 anos, encontrada morta a facadas no sábado, 15, em sua casa, no bairro Cajazeiras VIII, em Salvador, vivia um relacionamento abusivo com o principal suspeito do crime, seu namorado, Lucas de Jesus Cardoso, de 20 anos. A informação foi dada por amigos da vítima à TV Bahia.

Segundo relatos de amigos, Ilana vivia um relacionamento abusivo, marcado por ciúmes e controle excessivo por parte de Lucas. Ela sonhava em trabalhar na área de comunicação e estava prestes a atuar na cobertura do carnaval do bairro para um veículo comunitário. No sábado, deveria comparecer a uma reunião de alinhamento, mas não apareceu.

De acordo com o g1, amigos da vítima relataram que Lucas frequentemente se oferecia para acompanhá-la em compromissos profissionais, alegando ciúmes. Eles afirmam que, apesar de não haver indícios de traição, Ilana enfrentava um relacionamento possessivo e tóxico.

O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Salvador para necropsia. O sepultamento está previsto para as 16h30 deste domingo, 16, no Cemitério Campo Santo, no bairro da Federação.