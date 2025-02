Jovem de 19 anos é morta a facadas em Salvador

Corpo da jovem foi encontrado dentro de uma residência - Foto: Ilustrativa

Uma jovem de 19 anos, identificada como Ilana Ferreira do Nascimento, foi encontrada morta com golpes de faca no bairro de Cajazeiras VIII, em Salvador, neste sábado, 15. O namorado da vítima é o principal suspeito do crime.

De acordo com a Polícia Civil, o registro da ocorrência aponta que o corpo da jovem foi encontrado dentro de uma residência. As informações são do g1 BA.

Em nota, a Polícia Militar disse que agentes do 22º Batalhão (BPM/) foram acionados para atender a ocorrência. Os agentes constataram o fato e isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia e remoção do corpo.