Mulher que matou marido em Salvador é liberada pela polícia

Isamara chegou ao DHPP por volta das 12h com dois filhos pequenos - Foto: Andrêzza Moura

Legítima defesa. Foi essa a conclusão que a Polícia Civil da Bahia chegou ao interrogar Isamara Aparecida de Jesus, 40 anos, na manhã desta sexta-feira, 14, horas após ela matar a facadas o companheiro, José Carlos Santos de Souza Junior, 33, dentro da residência do casal, na Rua Silvestre de Farias, na localidade conhecida como Mangueira, no bairro da Federação, em Salvador.

Logo depois de acertar o homem com um único golpe no tórax, na frente dos três filhos pequenos, a mulher se apresentou na Polícia Interestadual (Polinter), no Politeama, e depois foi conduzida à Sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Itapuã, onde foi ouvida pela delegada Zaira Pimentel, titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/ Atlântico), e liberada. Ela levou duas crianças, um dessas de colo.

Segundo informações da PC, por meio da assessoria de comunicação, o crime tem fortes indícios de legítima defesa, já que Isamara era vítima constante de agressões físicas e se apresentou espontaneamente à polícia. Após ser ouvida, a mulher, que vive em situação de vulnerabilidade social, foi levada com os filhos para o prédio da Secretaria de Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre). Ela foi autuada, mas responderá ao processo em liberdade.

Sob anonimato, um morador da localidade confirmou a informação de que Isamara era vítima de agressões constantes por parte do companheiro. "Eles sempre brigavam, todo mundo via. A gente não sabia o motivo, só via mesmo a confusão", disse o rapaz. Ele não soube precisar há quanto tempo a família estava morando na rua. "Disseram que eles vieram para aqui, há uns três meses. Não sei muita coisa, não", concluiu.

Em depoimento à delegada, Rasta, como é bastante conhecida no bairro, contou que, na noite da quinta-feira, 13, foi agredida por José Carlos e precisou procurar atendimento médico em uma unidade de saúde. Já na manhã da sexta-feira, após ser atendida e receber os cuidados, retornou para casa, e mais uma vez foi agredida.

"Durante a tentativa de nova agressão, a mulher desferiu um golpe de arma branca contra o companheiro e deixou o local sem saber seu estado de saúde", diz um trecho da nota. A reportagem apurou que ela foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris.

"Oxe, se não fosse ele, seria ela. Ela só se defendeu. Qual a mulher que aguenta ficar apanhando direto? Não tenho pena, não. Agora, ele não bate mais ninguém",

Disse uma moradora do bairro, afirmando que, caso Isamara não tivesse esfaqueado José Carlos, com certeza seria mais uma vítima de feminicídio no estado. Em 2024, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP/ BA), a Bahia registrou 106 casos de feminicídio, 7,8% a menos se comparado ao mesmo período de 2023.

O Portal A TARDE procurou o Tribunal de Justiça do Estado (TJBA), por meio de e-mail encaminhado à assessoria de comunicação, para saber se realmente Isamara estava sob medida protetiva conforme a Lei Maria da Penha. Mas, até o fechamento dessa matéria, o órgão não havia dado retorno. Até ontem à noite, o corpo de José Carlos seguia no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR).