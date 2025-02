Mulher mata marido com facada no peito e confessa crime em Salvador

Mulher confessou o crime na Polinter - Foto: Haeckel Dias | SSP-BA

Um homem, identificado como José Carlos Santos de Souza Júnior, foi morto após receber uma facada no peito pela própria esposa, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, a esposa da vítima confessou o crime e relatou que agiu em defesa própria, após ser agredida pelo marido.

Durante depoimento, a mulher alegou que foi agredida fisicamente por José Carlos na noite de quinta-feira, 13. Ferida, ela procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris e retornou para casa na manhã seguinte.

Ao entrar no imóvel, a mulher afirmou ter sido novamente agredida pelo marido. Em meio às agressões, ela desferiu um golpe de faca no peito dele. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A suspeita declarou ainda que possuía uma medida protetiva de urgência contra o companheiro. Após o crime, ela se dirigiu à Polinter para comunicar o ocorrido e foi encaminhada para a Central de Flagrantes, onde presta depoimento.