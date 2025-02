Dupla é presa com carro roubado e placa clonada na Av. Paralela

A ação aconteceu com policiais militares da 50ª CIPM - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Dois homens suspeitos de roubo foram presos na noite de sexta-feira, 14, na AV. Luís Viana Filho, mais conhecida como Avenida Paralela, em Salvador.

A prisão foi feita após alerta às guarnições pelo Cicom. Os dois suspeitos foram interceptados após o carro em que estavam colidir com uma motocicleta. Após a consulta, os militares constataram que o automóvel possuía restrição de roubo, além de ostentar uma placa clonada.

A ação aconteceu com policiais militares da 50ª CIPM e uma equipe empregada na Operação Via Magna, do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM).

Os dois indivíduos, além do veículo recuperado, foram encaminhados para o registro da ocorrência junto à Polícia Civil.