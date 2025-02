Polícia desarticula desmanche de motos roubadas na Fazenda Grande

As motos foram encaminhadas à DRFRV, onde a ocorrência foi registrada - Foto: Divulgação | PM

Policiais militares do Esquadrão de Motociclistas Águia recuperaram quatro motocicletas roubadas, além de desarticularem um ponto de desmanche de veículos, na tarde de sexta-feira, 14, em Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados para averiguar uma denúncia de moto roubada naquela região. Após buscas, os quatro veículos foram encontrados abandonados em um aparente ponto de desmanche. Ao ser realizada a consulta veicular, foi constatado que todos os veículos possuíam restrição de roubo.

"Agradeço ao empenho e à rapidez na ação, além do pelo respeito com que fui tratado durante todo o processo", relatou um dos proprietários dos veículos recuperados, em nota. "Esse trabalho faz a diferença na vida de muitas pessoas, e hoje sou testemunha do esforço e dedicação de cada um de vocês", contou.

As motos foram encaminhadas à DRFRV, onde a ocorrência foi registrada.