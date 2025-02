Corpos de homens torturados são encontrados em parque de Salvador

Motivação e autoria vão ser investigados pela Polícia Civil - Foto: Jefferson Peixoto | Secom PMS

Dois homens foram encontrados mortos no domingo, 16, próximo ao Parque Pedra de Xangô, localizado em Cajazeiras, em Salvador. Imagens obtidas pelo Portal A TARDE mostram os corpos com sinais de tortura e com as mãos amarradas.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 22º BPM e constataram o fato que aconteceu na Avenida Assis Valente. O local do crime foi isolado e o Departamento de Polícia Técnica foi acionado para as providência cabíveis. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas nem a respeito da motivação do crime.