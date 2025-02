Quatro suspeitos morrem durante operação na periferia de Salvador

Operação ocorreu nos bairros de Castelo Branco, Vila Canária, Pau da Lima e Vale dos Lagos - Foto: Priscila Carvalho | Ascom PC

Quatro suspeitos morreram durante a Operação Reciclagem, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira, 19, nos bairros de Castelo Branco, Vila Canária, Pau da Lima e Vale dos Lagos. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), eles foram baleados em confronto com policiais, socorridos para uma unidade hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos.

A operação teve como alvo integrantes de grupos criminosos envolvidos em tráfico de drogas, homicídios e roubos de veículos em bairros de Salvador, além de cidades do interior. No total, 19 mandados judiciais foram cumpridos, sendo oito prisões preventivas e sete ordens de busca e apreensão dentro do sistema prisional.

Entre os investigados, estariam lideranças que desempenham funções estratégicas nas quadrilhas, coordenando ataques a rivais e comandando atividades ilícitas.

A ação contou com a participação de 344 policiais, incluindo equipes dos Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Investigação Criminal (Deic) e de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), além da Polícia Militar e do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP).

As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos.