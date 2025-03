Após reforma, Elevador Lacerda será reinaugurado nesta terça

A intervenção prevê a substituição das quatro cabines, com nova iluminação, ar-condicionado e motor de resgate - Foto: Divulgação | CVC

Fechado para obras de revitalização, o Elevador Lacerda será inaugurado nesta terça-feira, 25, segundo anunciou o prefeito de Salvador, Bruno Reis. O elevador é uma das principais vias de acesso dos turistas e moradores à Cidade Alta e um dos cartões-postais mais conhecidos de Salvador.

O anúncio de lançamento foi dado nesta segunda-feira, 24, durante coletiva de imprensa no Palácio Thomé de Souza, para anunciar os novos secretários das pastas da Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) e de Inovação e Tecnologia (Semit).

Em janeiro, o gestor havia dito que as obras no elevador Lacerda já estavam prontas, mas por conta de um problema com a empresa fornecedora dos ascensores, o equipamento não pôde ser inaugurado.

A restauração foi conduzida pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), e pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Melhorias

A intervenção prevê a substituição das quatro cabines, com nova iluminação, ar-condicionado e motor de resgate, equipamento necessário para o caso de problemas no motor principal.

Uma das novidades é a liberação das varandas situadas nos espaços laterais do acesso da Cidade Alta, na Praça Municipal. Para isso, a sorveteria A Cubana, instalada no Elevador Lacerda desde o final da década de 1930, será realocada para o hall de acesso onde atualmente funciona o Centro de Atendimento ao Turista.

Serão implementadas bilheterias nos acessos da Praça Municipal e do Comércio, onde os passageiros poderão fazer o pagamento da tarifa para embarcar no elevador, extinguindo a cobrança na catraca.

Além disso, a Maquete de Salvador, que apresenta com riqueza de detalhes a cidade reduzida, vai ficar ao lado do elevador em uma área de aproximadamente 100 metros quadrados para que a população e os turistas possam verificar cada ponto da cidade, a topografia, os bairros, as estações de transbordo, a Arena Fonte Nova, as vias e os pontos turísticos, entre outros elementos simbólicos da capital.