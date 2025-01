Elevador Lacerda será reaberto até o final do mês, promete Bruno Reis

Elevador Lacerda reformado será entregue ainda em janeiro - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Fechado por conta das obras de revitalização, o Elevador Lacerda está próximo de ser reaberto. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou que um dos cartões-postais mais conhecidos de Salvador deve ser entregue ao público nos próximos dias.

Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 15, durante inauguração do Centro de Interpretação da Mata Atlântica (Cima), no bairro do Bonfim, o gestor disse que a obra está pronta, mas por conta de um problema com a empresa fornecedora dos ascensores, o equipamento não pôde ser inaugurado.

“Hoje já dava para colocar duas cabines em operação. Não dá para mexer com data em obras, mas a obra está pronta. O problema é que o fornecedor dos elevadores, a Otis, não conseguiu concluir a tempo a instalação e testar o funcionamento para ter segurança, mas a obra já está finalizada e com fé em Deus até o final do mês a gente está devolvendo esse patrimônio da cidade”, garantiu o prefeito.

Mudanças

A restauração está sendo conduzida pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), e pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

A intervenção prevê a substituição das quatro cabines, com nova iluminação, ar-condicionado e motor de resgate, equipamento necessário para o caso de problemas no motor principal.

Uma das novidades é a liberação das varandas situadas nos espaços laterais do acesso da Cidade Alta, na Praça Municipal. Para isso, a sorveteria A Cubana, instalada no Elevador Lacerda desde o final da década de 1930, será realocada para o hall de acesso onde atualmente funciona o Centro de Atendimento ao Turista.

Serão implementadas bilheterias nos acessos da Praça Municipal e do Comércio, onde os passageiros poderão fazer o pagamento da tarifa para embarcar no elevador, extinguindo a cobrança na catraca.

Além disso, a Maquete de Salvador, que apresenta com riqueza de detalhes a cidade reduzida, vai ficar ao lado do elevador em uma área de aproximadamente 100 metros quadrados para que a população e os turistas possam verificar cada ponto da cidade, a topografia, os bairros, as estações de transbordo, a Arena Fonte Nova, as vias e os pontos turísticos, entre outros elementos simbólicos da capital.

O nome “Lacerda”, existente desde 1930 no topo da fachada do edifício voltado para a Praça Municipal, será restaurado e adequadamente iluminado. Na Cidade Baixa, por sua vez, serão criados novos gradis metálicos sobre as três portas de acesso, com as palavras “Entrada”, “Lacerda” e “Saída”.

Antes da suspensão dos serviços para as recentes obras, o ascensor transportava, em média, 6,5 mil pessoas por dia, com funcionamento de segunda a domingo. O funcionamento ocorre das 7h às 22h, de segunda-feira a sábado, e das 7h às 19h aos domingos e feriados.