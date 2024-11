Elevador Lacerda será entregue reformado em dezembro; veja mudanças

Antes da suspensão dos serviços para as recentes obras, o ascensor transportava, em média, 6,5 mil pessoas por dia - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

As obras de requalificação do Elevador Lacerda já estão 80% concluídas e o equipamento tem previsão de entrega para dezembro deste ano. A restauração está sendo conduzida pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), e pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

De acordo com a Semob, já foram substituídas as cabines 1 e 2 do elevador por novas, com nova iluminação, ar-condicionado e motor de resgate, equipamento necessário para o caso de problemas no motor principal. O próximo passo é a troca das cabines 3 e 4 para maior comodidade dos usuários do ascensor.

A Sucop está conduzindo todas as demais intervenções estruturais e já realizou a remoção dos revestimentos antigos, o assentamento de novos revestimentos nas paredes, a instalação de novas esquadrias, a renovação das instalações elétricas e hidráulicas e a finalização de alguns detalhes, como peitoris, rodapés, bancadas em mármore, pintura interna e externa e a restauração da fachada.



Uma das novidades previstas no projeto será a liberação das varandas situadas nos espaços laterais do acesso da Cidade Alta, na Praça Municipal. Para isso, a sorveteria A Cubana, instalada no Elevador Lacerda desde o final da década de 1930 e que ainda hoje é uma referência ligada ao monumento, será realocada para o hall de acesso onde atualmente funciona o Centro de Atendimento ao Turista. Isso permitirá resgatar o caráter original de varanda aberta dos espaços laterais, ao mesmo tempo em que vai melhorar o fluxo de movimento dos usuários do elevador.

Serão implementadas bilheterias nos acessos da Praça Municipal e do Comércio, onde os passageiros poderão fazer o pagamento da tarifa para embarcar no elevador, extinguindo a cobrança na catraca. A ideia é evitar a formação de filas longas para acessar os elevadores, sobretudo nos horários de pico e em períodos de alta demanda.

Além disso, a Maquete de Salvador, que apresenta com riqueza de detalhes a cidade reduzida, vai ficar ao lado do elevador em uma área de aproximadamente 100 metros quadrados para que a população e os turistas possam verificar cada ponto da cidade, a topografia, os bairros, as estações de transbordo, a Arena Fonte Nova, as vias e os pontos turísticos, entre outros elementos simbólicos da capital.

Intervenções – O projeto de restauração e requalificação do Elevador Lacerda envolve a atualização técnica da infraestrutura (ar-condicionado, elétrica, sistema de segurança e contra incêndio, entre outros), associada a um tratamento estético que reduza ao máximo o impacto visual e do espaço interno do ascensor.

O nome “Lacerda”, existente desde 1930 no topo da fachada do edifício voltado para a Praça Municipal, será restaurado e adequadamente iluminado. Na Cidade Baixa, por sua vez, serão criados novos gradis metálicos sobre as três portas de acesso, com as palavras “Entrada”, “Lacerda” e “Saída”.

História – Um dos meios de transportes mais importantes entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, o Elevador Lacerda foi o primeiro elevador no mundo a servir de transporte público e o mais alto desse tipo, quando foi inaugurado, em 8 de dezembro de 1873. Inicialmente, se chamava Elevador Hidráulico da Conceição da Praia, em homenagem à padroeira da Bahia.

Antes da suspensão dos serviços para as recentes obras, o ascensor transportava, em média, 6,5 mil pessoas por dia, com funcionamento de segunda a domingo. O funcionamento ocorre das 7h às 22h, de segunda-feira a sábado, e das 7h às 19h aos domingos e feriados.