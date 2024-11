Obras na Rua Araújo Bulcão no Uruguai vão durar 120 dias

Bloqueio aconteceu por obras de microdrenagem realizadas pela Conder no bairro do Uruguai - Foto: Ilustrativa/Olga Leiria/Ag. A TARDE

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que o trecho da Rua Araújo Bulcão, nas proximidades da Rua Monsenhor Basílio Pereira, no bairro do Uruguai será bloqueado devido a obras de macrodrenagem realizadas pela Conder, a partir desta quarta-feira, 23.

O tráfego de veículos pesados e ônibus estão proibidos. Por conta disso, os roteiros de algumas linhas de ônibus já foram alterados desde de segunda-feira, 21, no bairro do Uruguai, como dado pelo Portal A TARDE.

Barreiras de sinalização foram colocadas no encontro com o Caminho de Areia e com a Rua Direta do Uruguai. O acesso de moradores e veículos de pequeno porte será acompanhado por monitores de tráfego.

As intervenções avançam também para a rua Machado Monteiro. No decorrer das obras, a Transalvador manterá a fiscalização no local. De acordo com a Conder, as obras vão durar 120 dias, totalizando 4 meses.