Elevador Lacerda ganha previsão de entrega após reforma

Elevador Lacerda voltará a operar no final do mês - Foto: José Simões | AG. A TARDE

Cartão-postal de Salvador e um dos principais equipamentos de transporte da cidade, o Elevador Lacerda voltará a operar no final de fevereiro, pouco antes do Carnaval. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 5, pelo ex-titular da Secretaria de Mobilidade Urbana, Fabrizzio Muller, e pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Bruno afirmou que a parte 'civil' da obra está concluída, dependendo apenas dos ajustes técnicos para a operação do elevador. O gestor ainda reclamou da carência de empresas do setor no mercado.

"A obra está pronta. Tudo bonito, tudo organizado, está pronta. Agora, não é só o poder público [...] A expectativa é até antes do Carnaval a gente entregar o novo Elevador Lacerda", pontuou Bruno Reis, durante a coletiva que apresentou Pablo Souza como novo secretário de Mobilidade Urbana.