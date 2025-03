“Preservar o verde” é o novo lema de Jammil para o Carnaval 2025

Bloco Praieiro é puxado pela Banda Jammil e Uma Noites - Foto: Divulgação

A Banda Jammil e Uma Noites celebra os 40 anos do Axé e os dez anos de história do Bloco Praieiro com o novo lema, “Preservar o verde para os outros carnavais”, que reforça o compromisso da consciência ambiental do grupo.

Assinado por Pedrinho da Rocha, artista e designer responsável por diversas artes que marcaram o Carnaval de Salvador. A criação dos abadás do bloco serão inspirados em frase criada por ele, “Preservar o verde para os outros carnavais”.

O tema não é inédito, mas permanece atual. No Carnaval de 1983, o figurino também criado por Pedrinho da Rocha levava a frase “Traz os Montes” no ano em que o bloco desfilou pela primeira vez no circuito da Barra.

Ainda naquele ano, a peça já trazia a marca do trabalho do Jammil em ações de sustentabilidade em eventos como o “Vamos Ver o Pôr do Sol”, na Ponta de Humaitá.

O Praieiro será puxado pela banda Jammil na terça-feira, 4, e em horário nobre, o quarto da fila, atrás de Bell Marques, Claudia Leitte e Parangolé.

O bloco, à venda na Central do Carnaval e na loja do Praieiro, inaugurada no Shopping Bela Vista, pretende renovar o público, com a expectativa de atrair jovens soteropolitanos e turistas, além de fãs do Jammil de todas as idades.