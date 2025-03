Universidade promove curso gratuito de fisioterapia para ambulantes

Serão realizadas também atividades de relaxamento no espaço - Foto: Divulgação

Nesta terça-feira, 25, a Unijorge vai promover gratuitamente cursos de Fisioterapia e Enfermagem para ambulantes e comerciantes que vão trabalhar no Carnaval. A iniciativa, em parceria com a Federação Espírita do Estado da Bahia (FEEB), será realizada das 10h às 16h, na FEEB - Sede Sacional Casa de Petitinga, no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho.

O curso de Fisioterapia fará orientações para redução de danos ao corpo, com foco em aspectos de postura e ergonomia, o uso de calçados e mochilas adequados para o carnaval, além de alongamentos e cuidados posturais para os ambulantes e comerciantes que vão atuar nos dias de folia.

Serão realizadas também atividades de relaxamento no espaço. O projeto também contará com ações do curso de Enfermagem voltadas para orientação e educação sexual, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e recomendações sobre cuidados com a saúde em geral, além de realização de exames preventivos gratuitos.