Pipoco de Léo Santana comanda pré-Carnaval nesta terça

Léo Santana comanda nesta terça-feira, 25, mais uma vez o Pipoco, no Circuito Orlando Tapajós. A festa, com concentração a partir das 18h, vai arrastar a multidão da Ondina até o Farol da Barra.

O cantor promete levar o tema "THIS IS POP" para o pré-Carnaval, assim como para a folia oficial, reverenciando o fenomenal e abrangente o mundo da cultura pop e como ela atua diretamente no cotidiano das pessoas.

Depois do Pipoco, Léo emendará uma agenda cheia. Na quinta-feira, 27, ele comanda o Arrastão do GG na Barra/Ondina, e segue para se apresentar no Camarote Brahma.

Na sexta-feira, 28, cantor puxa o primeiro dia do Bloco Nana Vem com o Gigante e depois se apresenta no Camarote Salvador. No sábado, 1º, ele retorna às ruas com o segundo desfile do bloco e encerra a noite no Camarote Villa.

Na terça-feira, 4, o cantor tem dobradinha de trio elétrico: Léo faz o Arrastão do GG na Avenida e puxa a Pipoca do Gigante no circuito Barra/Ondina. Para fechar com chave de ouro, na quarta-feira de Cinzas, 5, ele encerra o Carnaval de Salvador com o tradicional Arrastão.