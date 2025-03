Léo Santana divulga agenda de Carnaval com 16 shows em 4 estados

- Foto: Divulgação

O Carnaval do Gigante está chegando, e Léo Santana promete mais uma maratona intensa de shows. Com o tema "THIS IS POP", o cantor reverencia o fenomenal e abrangente o mundo da cultura pop e como ela atua diretamente no cotidiano das pessoas, através da música, cinema, games, quadrinhos e K-pop, agregando a eles a moda e a tecnologia.

Seguindo a tradição dos últimos 5 anos, a programação oficial tem início nesta terça-feira, 25, no tradicional Pipoco, do Morro do Gato, em Ondina, até o Farol da Barra. Na quinta-feira, 27, ele comanda o Arrastão do GG na Barra/Ondina, e segue para se apresentar no Camarote Brahma.

Na sexta-feira, 28, Léo puxa o primeiro dia do Bloco Nana Vem com o Gigante e depois se apresenta no Camarote Salvador. No sábado, 1º, ele retorna às ruas com o segundo desfile do bloco e encerra a noite no Camarote Villa.

Na terça-feira, 4, o cantor tem dobradinha de trio elétrico: Léo faz o Arrastão do GG na Avenida e puxa a Pipoca do Gigante no circuito Barra/Ondina. Para fechar com chave de ouro, na quarta-feira de Cinzas, 5, ele encerra o Carnaval de Salvador com o tradicional Arrastão.

Confira a agenda completa de Léo Santana no Carnaval 2025:

TERÇA (25/02)

- Pipoco - Salvador (BA)

QUINTA (27/02)

- Arrastão do GG - Barra/Ondina (BA)

- Camarote Brahma - Salvador (BA)

SEXTA (28/02)

- Bloco Nana Vem com o Gigante - Barra/Ondina (BA)

- Camarote Salvador - Salvador (BA)

SÁBADO (01/03)

- Bloco Nana Vem com o Gigante - Barra/Ondina (BA)

- Camarote Villa - Salvador (BA)

DOMINGO (02/03)

- Santa Rita do Sapucaí (MG) - Bloco do Urso

- São José do Rio Preto (SP) - OBA Festival

SEGUNDA (03/03)

- Recife (PE) - Carvalheira na Ladeira

- Recife (PE) - Camarote Boa Viagem

- Salvador (BA) - Camarote Club

TERÇA (04/03)

- Arrastão do GG - Avenida (BA)

- Pipoca do Gigante - Barra/Ondina (BA)

QUARTA (05/03)

Arrastão - Barra/Ondina (BA)

PÓS-CARNAVAL

- SEXTA (07/03): Carnaporto - Porto Seguro (BA)

- SÁBADO (08/03): Camarote Bar Brahma - São Paulo (SP)

- ⁠DOMINGO (09/03): Bloco Vem com o Gigante Carnafacul - Ibirapuera, São Paulo (SP)