'Filhos da pauta' reúne jornalistas no esquenta para o carnaval

Festa de pré-carnaval reunou jornalistas em camarote na Barra - Foto: Flavimir Guimarães

Cerca de 300 jornalistas e profissionais da comunicação baiana participaram neste domingo, 23, do esquenta para o carnaval de Salvador. Com alegria e irreverência, o bloco “Filhos da Pauta News” este ano fez a festa no Camarote da Barra.

Com clássicos do axé e do samba, o cantor João Gonzaga e o grupo Samba da Niêga animaram os foliões durante o Furdunço. O tradicional concurso de fantasia também presenteou os três primeiros colocados escolhidos pelos jurados com prêmios exclusivos.

A nova localização do evento em um espaço dentro do circuito foi ressaltada pela jornalista Marcela Souza, uma das idealizadoras do 'Filhos da Pauta News'.

“Este ano, em que se comemora os 40 anos da Axé Music, possibilitamos ao público presente poder aproveitar tanto as atrações musicais da festa quanto as do Furdunço. No Camarote da Barra, as pessoas ainda podem aproveitar o visual para as praias da região”, destaca a jornalista.

O esquenta teve 'open bar' de cerveja, buffet de feijoada assinado pela chef Emanuele Nascimento e serviços como massoterapia, customização de abadá, penteados, maquiagem para os foliões e muito mais.

Em 2025, os jornalistas Zé Raimundo, com passagem pela TV Globo, e Renata Vidal, atual secretária de Comunicação de Salvador, foram homenageados como padrinho e madrinha da festa.

Após trabalhar em 42 carnavais, Zé Raimundo ficou surpreso com o convite. “Não estava nos meus planos participar dessa grande festa, muito menos como padrinho de um bloco. Nunca escapei sequer de um em anos de reportagem na tv - me considerei liberado da folia. Mas como não aceitar tão carinhoso convite? Impossível! Até porque, como um bom Filho da Pauta, trata-se de uma convocação que muito me honra” afirma o jornalista.

Já Renata Vidal observa a relevância do momento entre os colegas de profissão. “Em uma profissão tão cheia de desafios, o que levamos para a vida são os amigos que a gente faz e os relacionamentos que construímos. E, o evento é uma coroação disso. Receber esse convite não poderia ser mais importante e mais valioso” ressalta a madrinha dos Filhos da Pauta 2025.

Concurso de Fantasia

O concurso de fantasia teve o comando do apresentador Dinho Júnior e o corpo de jurados composto por Juliana Cavalcante, repórter da TV Bahia; Moacy Neves, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia (Sinjorba); Pisit Mota, humorista; e Uran Rodrigues, agitador cultural e fotógrafo.

Os ganhadores foram:

1º lugar – Cláudia Costa (Fantasia: Patriota Deportada)

2º lugar – Fernanda Gama (Fantasia: Barbie Cangaceira)

3º lugar – Jorge Luiz Reis dos Santos (Fantasia: Frozen)