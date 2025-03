Carnaval 2025: especialistas dão dicas para celular mais seguro

Carnaval exige atenção com segurença - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

A conveniência proporcionada pelos celulares é inegável, mas também traz à tona a necessidade de proteger as informações que esses aparelhos guardam - sobretudo na folia do Carnaval. Seja para registrar o momento, encontrar os amigos ou garantir o transporte na volta para casa, os smartphones são uma presença garantida na folia. Um levantamento do Mercado Pago (Grupo Mercado Livre) mostra que 69% dos baianos vão levar o celular para a folia, mas apenas 34% pretende adotar medidas de segurança, como capas antifurto e aplicativos bloqueadores.

“Costumo apenas apagar alguns aplicativos de cartões e bancos, mas deixo ao menos um para o caso de precisar fazer PIX. Sempre ando com ele na doleira, então só tento não ficar pegando muito e acho que a questão mais importante é essa, levar o celular apenas para o caso de uma necessidade maior. Nunca pensei em colocar um aplicativo para proteger os dados ou algo do gênero, vou buscar saber mais sobre”, reflete o vendedor Marcos Fabiano Freitas, folião pipoca que diz gostar de dividir os dias da festa momesca entre os Circuitos Dodô e Osmar.

Mestre em engenharia da computação e docente dos cursos de TI da Wyden, Kayo Henrique aconselha que, antes de levar o smartphone para a folia, tomemos alguns cuidados como: ativar recursos de localização como “Buscar iPhone” ou “Encontrar Meu Dispositivo”, configurar senhas fortes e biometria, manter o backup em dia e anotar o número IMEI - que pode ser encontrado tanto na caixa do aparelho, quanto em suas configurações. Esse número é essencial em caso de bloqueio.

“Uma dica importante é cadastrar o aparelho no Programa Celular Seguro, do Governo Federal, que permite o bloqueio rápido do celular, chip e contas vinculadas em caso de roubo, aumentando a proteção dos dados. Para reforçar a segurança, configure limites baixos para transações via PIX e outros pagamentos, e ative a autenticação de dois fatores em aplicativos bancários e redes sociais. Durante a folia, prefira carregar o celular em pochetes antifurto e evite manuseá-lo em locais lotados, assim como desativar as notificações sensíveis na tela de bloqueio para evitar que informações importantes sejam visualizadas por terceiros”, lista Kayo Henrique.

Proteção extra

Entre aplicativos, cadastros, ativações dentro do próprio aparelho e comportamentos que deixam o celular longe de olhares indesejados, surgem com frequência novas formas de tentar deixar os aparelhos em segurança. Umas das mais recentes foi criada pela empresa brasileira de telefonia Tim Brasil, o Tim Block Pin, uma espécie de broche tecnológico que se conecta ao smartphone por meio de um aplicativo e bloqueia o aparelho à distância, garantindo uma camada de proteção extra aos foliões nas ruas das cidades.

“É uma solução inédita no Brasil e que busca oferecer mais tranquilidade ao público em momentos de lazer, especialmente em grandes eventos (...). Ao afastá-lo (o aparelho) por cerca de 10 metros do Tim Block Pin, um alarme sonoro é acionado e a tela do smartphone é bloqueada”, explica a diretora de comunicação e marcas da Tim Brasil, Camila Ribeiro.

O Pin pode ser usado por clientes de qualquer operadora, em smartphones Android e iOS. Nesse Carnaval a Tim fará a distribuição gratuita, porém limitada, do dispositivo na loja da marca do Salvador Shopping, amanhã, a partir das 15h.

‘Operação Mobile’

Além de todas essas orientações e dispositivos, a Polícia Civil da Bahia se mantém firme na Operação Mobile, que já recuperou e devolveu aos donos centenas de aparelhos celulares furtados em grandes eventos de Salvador. Para esse Carnaval, o projeto "Mais Seguro com Android" capacitou policiais civis que vão trabalhar no Carnaval.

Nos cursos, eles aprenderam sobre as novas funcionalidades de segurança do Android, incluindo medidas proativas contra roubo, como mecanismos de bloqueio à distância, com o objetivo de que os policiais estejam aptos a orientar as vítimas de roubo ou furto a usarem esses recursos para proteger seus dados e dispositivos antes ou após um incidente.