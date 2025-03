Raquel realizará o sonho de cantar com Ivete Sangalo no Carnaval

Ivete Sangalo no Carnaval - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Os foliões que estiverem no circuito Dodô (Barra-Ondina), na sexta-feira de Momo, irão presenciar a realização do sonho de Raquel Virgínia, que é de cantar axé music com Ivete Sangalo. E isso ocorrerá durante o desfile do trio sem cordas que a diva baiana puxará na estreia dela no Carnaval de Salvador.

“Quando tinha 14 anos, fiquei extasiada vendo Ivete cantar na Fonte Nova. Tornei-me uma criança que ficava o dia todo vendo vídeos dela puxar trio elétrico. Meu sonho era ser como ela. Agora tenho a honra de subir no trio de uma das maiores cantoras de todos os tempos. Estou nervosa, com medo, mas vou assim mesmo cumprir esse destino lindo que a vida tem desenhado para mim”, festeja.

Antes desse encontro, Raquel, que é conhecida por ser uma das fundadoras da banda As Baías e a Cozinha Mineira, celebra o resultado de “Consumo”, música gravada com o cantor baiano John Ferreira, mais conhecido como O Poeta, e que está em terceiro lugar nas principais rádios da capital baiana.

Para brindar essa conquista, além de estar com Ivete, a cantora paulistana marcará presença em outros trios na Barra-Ondina, como o do bloco Os Mascarados, na quinta, e o de O Poeta, na terça (4/3), comemorando a parceria no projeto solo da Warner Music. Ela também foi convidada pela cantora Ju Morais para participar do show da banda Sambaiana no camarote Expresso 2222, no domingo (2/3).

Raquel, que é uma mulher trans, destaca-se também pela luta a favor da inclusão e da diversidade à frente da empresa Nhaí, que desenvolve soluções criativas e impactantes com temas LGBTQIAPN+ para grandes marcas, como Avon, Amstel e Meta.

Bell Marques lançará novo EP com cinco músicas para a folia

Enquanto o Carnaval não começa oficialmente, Bell Marques está nos preparativos para animar ainda mais os fãs. Prova disso é que o artista, que se apresentará em todos os dias da folia, fará o lançamento de um EP com cinco músicas na sexta. Dentre elas, “Vai Descer, Vai Descer”, “Guitarra de Bell”, “Que Calor é Esse”, “Chegou a Nossa Vez” e “Coração Grandão (Se Você Tá com Bell)”. O trabalho estará disponível nas plataformas digitais e no YouTube.

Léo promete ‘Surra de Toma’ no Pipoco

O GG já mandou avisar que a passagem do Pipoco nesta terça-feira, 25, no circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra), será com Surra de Toma, que é a aposta de Léo Santana para a música do Carnaval. “Eu gosto sempre de fazer algo novo. Então, a galera pode esperar um show inovador, com muita dança, tecnologia e, claro, muita ‘Surra de Toma’. Vai ser uma verdadeira festa, porque o Carnaval do GG é isso: muita música, dança e animação do começo ao fim”, afirma o cantor, que, pelo 5º ano, conduz o pré-Carnaval da terça. Este ano, o tema será “This is Pop”. “Quero fazer algo ainda mais conectado com a cultura pop... E tudo isso misturado com meu estilo, que tem muito do axe´, do pagode e da nossa energia baiana”, destaca o artista.

Marca fará aplicação de filtro solar durante desfile de blocos

Com o lema “A beleza do nosso Carnaval”, O Boticário fará uma série de ações em Salvador. Uma delas será a aplicação de filtro solar nos foliões durante todo o trajeto do Bloco da Quinta, no 1º dia oficial da festa de Momo. A ação se repetirá no dia 3/3, no Camaleão. Além dos blocos, a marca assinará um espaço de beleza exclusivo no Camarote Brahma, com serviços de penteados e maquiagem express com itens Make B.