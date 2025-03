Presidente d'As Muquiranas celebra dois anos sem pistola: "Bloco só ganha"

Assessório passou a ser proibido após ser sancionada a lei 14.584 - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O tradicional bloco 'As Muquiranas', conhecido por ser o primeiro bloco de Carnaval onde os homens saem fantasiados com roupas femininas, vão desfilar em 2025 pelo circuito Osmar (Campo Grande) sem as famosas "arminhas". O bloco celebra, este ano, 59 carnavais desfilando nas ruas do centro de Salvador.

O acessório passou a ser proibido após ser sancionada a lei 14.584 pelo governador Jerônimo Rodrigues. Uma foliona foi agredida por integrantes do bloco no carnaval de 2023 fazendo com que o Projeto de Lei de autoria da deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) fosse aprovado.

O bloco, que desfila no sábado, 1º, segunda, 3, e terça, 4, não vai poder usar a "arminha" pelo segundo ano consecutivo. Ao Portal A TARDE, o presidente do bloco, Washington Paganelli, contou que a retirada das pistolas do carnaval já era um anseio antigo o que, na visão dele, nada atrapalhou o desfile.

"Isso era um anseio nosso desde 2012 e graças a Deus conseguimos aprovar essa lei o ano passado. Foi um carnaval maravilhoso. Pistolas assim como batecos, como garrafas de long neck, como aquelas lança perfume, faz parte do passado do carnaval", destacou. O empresário acrescentou que essa medida só trouxe benefícios ao bloco que nunca estimulou esse tipo de objeto. " O bloco só ganha", ressaltou. Paganelli salientou que o folião está sujeito às sanções previstas em lei caso seja flagrado portando as pistolas de água no circuito do Carnaval de Salvador.

No sábado, a banda La Fúria comanda a folia, já na segunda-feira é a vez de Márcio Vitor e a banda Psirico comandarem o desfile. Na terça-feira, Tony Salles puxa o bloco.



Sobre as comemorações de 59 carnavais

Paganelli disse estar feliz por poder comemorar essa data junto com as Muquiranas, que é um bloco pioneiro a desfilar no sábado de carnaval. Ele relembrou que quando a agremiação começou o comércio da região da Avenida Sete ficava aberto. Além disso, o bloco viu ao longo da história passos importantes do Carnaval de Salvador que, atualmente, conta com seis circuitos.

"O Muquirana é um bloco pioneiro, né? O carnaval não existia dia de sábado. Foi o primeiro bloco a sair dia de sábado de carnaval. Quando começamos a sair, as lojas da Avenida Sete e Rua Chile eram abertas", relembrou.

"E sempre Muquiranas enaltecendo a cultura a alegria. Esse ano, homenageando a Bahia com todos os encantos, mas já homenageamos Carmen Miranda, as mulheres negras africanas, as deusas da África. [...] Então, culturalmente, nós somos muito fortes, preocupados com aquilo que a nossa terra produz. E ficamos também muito felizes nesses 60 anos, ao lembrar que lançamos o É o Tchan, Léo Santana, Márcio Vitor, Harmonia", acrescentou.

Paganelli comentou caso de assédio em 2023

Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da Rádio A TARDE FM (103.9), o Paganelli, contou à época que o integrante que for flagrado importunando ou cometendo qualquer crime contra as mulheres será excluído do bloco.

De acordo com Paganelli, quem estiver portando a pistola dentro ou fora da corda, será banido pela própria direção. O decreto, assinado por Jerônimo Rodrigues, estabelece que pistola de água é todo artefato, artesanal ou não, que, acionado por mecanismo manual ou automatizado, dispare qualquer tipo de líquido. Esse tipo de material deve ser recolhido pelas polícias do estado e, posteriormente, será encaminhado para cooperativas de reciclagem, preferencialmente aquelas lideradas por mulheres.