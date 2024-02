Folião Muquirana com pistola de água será banido, diz bloco | A TARDE

Foi assinada, na tarde desta segunda-feira, 20, a regulamentação da lei que proíbe o uso de pistolas de água em festas populares de rua em todo o estado da Bahia. A medida, válida já para o Carnaval de 2024, atinge em cheio integrantes do bloco As Muquiranas.

>>> Muquiranas promete levar alegria após proibição de pistolas de água

Presente na ação de assinatura, o presidente da agremiação, Washington Paganelli, garantiu que o folião que estiver portando o item será retirado do bloco por um segurança.

"Eles têm que seguir, porque se estiverem com pistola, não vai entrar no circuito. Se ele [o folião] entrar, o próprio bloco vai denunciar ele, para que a segurança retire ele da Avenida. Não será permitido ninguém com pistola dentro e fora também. Antes, o bloco recomendava, só que não tínhamos tudo isso. Graças a Deus, aprovamos, sancionamos, e agora ninguém mais vai usar pistola”.

Para o gestor, apesar de uma possível resistência, a medida vai ser cumprida. “Assim como a pessoa falava: ‘não vai deixar de usar mamãe sacode, não vai deixar de usar garrafa de vidro’. Agora é a vez da pistola. Xô pistola”.

Segundo Paganelli, a garantia do cumprimento da medida se dará através dos números das fantasias, que são vinculadas ao cadastro do folião. Aqueles que porventura se recusarem a deixar o bloco com a pistola serão excluídos permanentemente da agremiação.

Questionado sobre a conscientização dos foliões, o presidente do Bloco destacou os esforços já em andamento. "O bloco já vem fazendo trabalho de conscientização durante anos. Se você for olhar todo o trabalho das Muquiranas ele é feito justamente por isso. Já mandei confeccionar mais três faixas. Não só isso, como agressões, assédios, trabalho infantil, todo tipo de agressão. O bloco sempre trabalhou com isso, sempre pautou isso”, declarou.

No último Carnaval, integrantes do bloco As Muquiranas cercaram uma foliona e dispararam jatos de água, através das pistolas, contra a vítima. A agressão foi filmada e o vídeo viralizou, gerando indignação nas redes sociais.

A lei de proibição das “arminhas” é de autoria da deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) e foi aprovada em 2023, após o caso.

Com o decreto assinado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) nesta segunda, As polícias poderão recolher pistolas de água tanto no Carnaval quanto em outras festas de rua realizadas no estado, como Lavagem de Itapuã, Festa de Iemanjá, 2 de Julho e outras.