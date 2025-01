Fim do mistério: bloco 'As Muquiranas' divulga tema da fantasia; veja

Bloco desfilará por três dias - Foto: Divulgação

O Bloco As Muquiranas, um dos mais tradicionais do Carnaval de Salvador, divulgou o tema da fantasia para a folia de 2025. Este ano, a homenagem será às belezas e diversidades da Bahia.

Com uma estampa exclusiva, o bloco, que celebra 59 carnavais, traz uma fantasia com elementos que promovem a riqueza cultural da terra da Axé Music, assim como o potencial econômico da Bahia. O tema escolhido é "As Muquiranas e os encantos da Bahia".

O bloco desfilará em três dias de festa, no circuito Osmar (Avenida/Campo Grande). No sábado, a banda La Fúria comanda a folia.

Na segunda-feira, é a vez de Márcio Vitor e a banda Psirico comandarem o desfile. Na terça-feira, Tony Salles puxa o bloco.

