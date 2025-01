Banda Filhos de Jorge comenta verão agitado e preparo para o Carnaval

Filhos de Jorge falou sobre o Carnaval - Foto: Vinicius Viana | Ag. A TARDE

Depois de agitar a galera no Pranchão, na Arena Fonte Nova, neste sábado, 11, a banda Filhos de Jorge conversou com o Portal MASSA! e revelou a preparação para o Carnaval.

"A gente se prepara o ano inteiro. A gente termina um Carnaval já pensando no outro. Esse ano [que passou] a gente trabalhou muito, acho que foi o ano que mais trabalhamos nesse tempo que estamos juntos. Foram 148 shows no ano de 2024, fora o que não é show e também é trabalho. A gente vem nessa preparação", destacou Dan Vasco.

Dan também falou sobre o álbum novo 'Ninguém tá só' e contou que teve a ajuda do público para escolher a música de trabalho. "A gente lançou o álbum 'Ninguém tá Só', onde o público escolheu a música que a gente vai trabalhar agora no Carnaval, que é a música 'Subo o Morro'

Os músicos também ressaltaram a importância de cantar no Pranchão como um aquecimento para a maior festa popular do mundo.

"Todo show a gente tenta fazer com que a galera sinta o que será o nosso carnaval. A gente fala muito sobre isso, sobre o verão das nossas vidas, sobre o Carnaval das nossas vidas. A gente trabalha nesse sentido como um todo, de música, de vocês parceiros que dão esse espaço pra gente, então com essa soma do nosso trabalho, o público, a galera toda, a gente vai fazer um verão e um Carnaval maravilhosos", declarou Arthur Ramos.

"Pra mim é uma festa hiper, mega importante porque é uma festa de trio. E a gente tem um aquecimento de verdade do carnaval, de sair um trio, entrar outro artista, tocar. Então é uma festa que a gente considera assim, umas das mais importantes preparações para o nosso Carnaval", completou Pepito Gomes.