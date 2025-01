Banda Filhos de Jorge anima o Pranchão em Salvador

Filhos de Jorge transformou a Arena Fonte Nova em Carnaval - Foto: Rebeca Nascimento | Ag. A TARDE

A banda Filhos de Jorge foi a primeira a subir no palco do Pranchão, na Fonte Nova, neste sábado, 11. Com um repertório dançante, o grupo animou o públicou e fez um "esquenta" para o Carnaval.

A fã Adriana Rios que costuma curtir os shows da banda, fez questão de prestigiar os artistas mais uma vez. "Toda festa que tiver deles eu tô dentro, eu amo Filhos de Jorge.

Para Bárbara Aline, estreante no Pranchão, a festa é encantadora: "A primeira vez que venho e estou amando".

Já Fernanda, que quer curtir as antigas de Asa de Águia, que foi comandado por Durval Lelys, afirmou que também ama Filhos de Jorge.

Pranchão é uma tradicional festa que acontece no verão baiano e é um aquecimento para o Carnaval de Salvador.