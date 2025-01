Chuva e palco 360⁰: fãs de samba lotam arena do Churrasquinho

Show aconteceu mesmo com chuva que cai em Salvador - Foto: Luana Leal | Ag. A TARDE

Nem a chuva foi capaz de apagar a animação dos fãs que lotaram o Centro de Convenções neste sábado, 11, para o evento Churrasquinho. Com palco 360º, o grupo Menos é Mais entregou mais de 4 horas de pagode, acompanhados de muita interação, alegria e um repertório que não deixou ninguém parado.

Leia Mais:

>>> Pelourinho terá mais de 50 atrações até o fim do mês; confira lista

>>> Concerto de Axé da Osba promete grande surpresa; saiba mais

>>> “Eu sou do Axé Music”, diz Léo Santana ao avaliar o gênero

A advogada Luciana Paranhas, em sua primeira vez assistindo ao grupo ao vivo, compartilhou sua empolgação. “Acho o som deles leve, gostoso e perfeito para ocasiões como churrasco ou momentos com os amigos. Minhas expectativas estão altíssimas!”, comentou.

Jornada de fã

No evento público não apenas celebrou a música, mas também viveu histórias de paixão e devoção que ultrapassam fronteiras, como a de Andressa Alves, presidente de um fã clube do grupo.

Fã no show do Menos é Mais | Foto: Beatriz Santos | Ag. A TARDE

Diretamente de Foz do Iguaçu, no Paraná, Andressa percorreu cerca de 2.600 quilômetros para estar na capital baiana e vivenciar mais um momento especial ao lado de seus ídolos. “Sou presidente de um fã clube do Menos é Mais”, declarou com orgulho.

Mesmo já tendo frequentado diversos shows, a expectativa de assistir ao vivo novas músicas do grupo mantém seu entusiasmo intacto. “Cada show, por mais que eu já tenha ido em vários shows, é uma expectativa diferente. Agora temos o lançamento das novas músicas do Churrasquinho 3.”

Apesar de o evento em Salvador não ser o lançamento oficial do projeto, ela destaca a emoção de ouvir canções inéditas no repertório: “Ele traz algumas músicas que eu ainda não escutei ao vivo e hoje eu quero escutar”.

O amor pelo Menos é Mais começou em 2018 e se fortaleceu na pandemia, quando as lives do grupo se tornaram uma companhia importante para Andressa e tantos outros fãs. “Olha, foi uma história que veio lá de 2018, 2019, e na pandemia, com as lives, com todo mundo parado e em casa, eu sempre falava que o primeiro show que eu iria quando tudo voltasse seria do Menos é Mais. Desde então eu acompanho onde dá”, contou.