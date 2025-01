Pelourinho terá mais de 50 atrações até o fim do mês; confira lista

Iniciativa faz parte do ‘Amô pelo Pelô’ - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Coração histórico e cultural de Salvador, o Pelourinho será palco de uma programação intensa em janeiro. Deste sábado, 11, até o dia 31, serão mais de 50 atrações, incluindo atividades e shows, sendo a maioria gratuita, trazendo ao público uma prévia do Carnaval com muita música e animação.

Entre os destaques da programação estão nomes icônicos da música baiana como Olodum, Cheiro de Amor, Cortejo Afro e O Kannalha, em uma diversidade de ritmos que vão do axé ao samba-reggae, passando pelo pagode e pela música afro.

A iniciativa faz parte do ‘Amô pelo Pelô’, realizada pelo segundo ano consecutivo pela Secretaria do Turismo (Secult-Ba), com o objetivo de integrar o projeto de verão e movimentar o coração do Centro Histórico de Salvador com uma programação plural e democrática, através de outras ações estruturantes.

Dentre as atividades estão: 'Pelô Novos Sons', que valoriza talentos emergentes e artistas de médio porte do cenário musical baiano; os 'Aulões de Dança' com ritmos variados, o 'Baile Quintas Dancehall', fortalecendo a cultura afro-caribenha; o 'Pelô em Cena', com peças de curta duração; 'Samba e Desfiles Percussivos' nas ruas e vielas Pelô; o 'Especial Axé 40', com shows de artistas consagrados do Axé Music e uma programação destinada ao público infantil, incluindo performances circenses, teatro, recreação, pintura facial, contação de histórias, entre outros.

Vale lembrar que a programação está sujeita a alterações, e os espaços estão sujeitos a lotação. Nesse caso, a entrada passará a ser com rotatividade.

Confira a programação completa de shows no Pelourinho: