Concerto de Axé da Osba promete grande surpresa; saiba mais

Novidade foi revelada pelo maestro Carlos Prazeres - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) segue marcando presença no calendário cultural com eventos que celebram a musicalidade local. Em meio ao sucesso da última edição do "Osbrega - Concerto do Amor", realizada na sexta-feira, 10, no próximo mês, o destaque promete ser o famoso Baile Concerto, que nesta edição irá homenagear os 40 anos da Axé Music, tema do Carnaval da Bahia de 2025.

A performance será no dia 22 de fevereiro. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o maestro Carlos Prazeres revelou que há planos para contar com nomes de peso da cultura baiana: a cantora Margareth Menezes, e o cantor e compositor Manno Góes. “A gente vai ter a alegria, se Deus quiser, de ter a nossa ministra da Cultura, Margareth Menezes, aqui conosco. Meu querido amigo Manno Góes também é outro que já me disse que está super dentro do projeto. Tomara que consigamos confirmar esses e outros nomes por aí”, revelou.

Segundo o maestro, o Baile já é esperado como parte oficial do calendário cultural de Salvador, reforçando a capacidade da OSBA de dialogar com o público local. “As pessoas já esperam por ele, assim como pelo São João Sinfônico. Esses eventos fazem parte da cultura da cidade, e isso nos enche de orgulho”.

O segredo do sucesso, para Prazeres, está na singularidade da OSBA, que combina a sofisticação de uma orquestra sinfônica com a identidade da Bahia. “A Filarmônica de Berlim, por exemplo, é como o Real Madrid das orquestras. É inalcançável. Mas o que nós temos que eles não têm é a nossa baianidade. Não seríamos a Orquestra Sinfônica da Bahia se tentássemos copiar tudo o que eles fazem. Nosso orgulho está em fazer algo que é único e nosso”, afirmou.